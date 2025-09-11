ЗАРЕЖДАНЕ...
Масов роднински бой, седем с белезници
© Илюстративна снимка
Към мястото са насочени 3 полицейски екипа и допълнителни сили от областната дирекция. Установено е, че тлееща от години вражда между роднини довела до унищожаването и повреждането на стъклопакетите на две къщи и на лек автомобил "Опел“, намиращи се на същата улица.
Униформените служители разпръснали насъбралата се тълпа и са задържали до 24 часа 7 мъже на възраст между 22 г. и 42 г., шестима от тях – познати на полицията. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.
Още от категорията
/
Синдикалист на МВР: Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически, става тенденция
09:14
Зам.-министър Филип Попов за случая в Русе: На камерите се вижда, че скоростта на автомобила е превишена
10.09
Полицейският син пушил марихуана до 48 часа преди да му вземат кръв след мелето в Слънчев бряг
09.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Разследват смъртта на детето, паднало от самоделно МПС в Габровск...
13:16 / 10.09.2025
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на ...
12:11 / 10.09.2025
Министър Даниел Митов отговори: Асен Василев го слушам, твърди лъ...
12:34 / 10.09.2025
СДВР издирва 9-годишната Селин
10:06 / 10.09.2025
Зам.-министър Филип Попов за случая в Русе: На камерите се вижда,...
09:51 / 10.09.2025
Актуални теми
Humus
преди 35 мин.
Оставете маймуните да се избиват
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.