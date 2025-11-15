Мечка се появи в жилищен район в Карлово
© БНТ
Жителите на Карлово са притеснени, защото мечката слиза към къщите около 20:00 часа, а по това време все още има много хора и деца по улиците. Те вече са уведомили районното управление в града.
Директорът на местното горското заяви за БНТ, че при тях не е постъпил сигнал, но още тази вечер ще бъдат изпратени служители в района, които да предприемат действия за прогонване на животното.
Още от категорията
/
Адвокатите на обвинените в кражба на гориво в Старозагорско: Няма доказателства, че подзащитните ни имат съпричастност към извършеното деяние
09.11
В Стара Загора гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
09.11
Вучич отговори на Радев за опасността от доктрината "Сръбски свят": Българският президент трябва да оправдае бъдещия военен съюз
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Рецидивисти отвлякоха 21-годишна жена в Свиленград
17:14 / 14.11.2025
Момичето, блъснато от трамвай в София, остава в детската неврохир...
16:49 / 12.11.2025
До 19 ноември: Променят движението по АМ "Хемус"
12:14 / 12.11.2025
В Русе се гледа делото на 19-годишния шофьор, прегазил трима души...
15:35 / 11.11.2025
Задържаха мъж шофирал с рекордните 4.23 промила
11:37 / 11.11.2025
Надпис "убиец" се появи на гаража на мъжа, прегазил кучето Мая
08:52 / 11.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.