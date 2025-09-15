ЗАРЕЖДАНЕ...
Мечка се разхожда по улиците на Ловеч
Животното е забелязано на ул. "Стара планина". Гражданин е подал сигнал до полицията около 22:00 часа снощи.
С помощта на полицейски патрул мечката е изведена извън пределите на града.
Още от категорията
/
Джигитът от "Ботевградско шосе" е карал с 218 км/ч и сликове гуми! Има загинал при тежкото меле!
12:48
В Севлиевско: Властите отчитат 0 мечки, горските броят 170, има опасност за живота на едно семейство
12.09
Голям пожар в Рила!
10.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
29,99 лева за сандвич на Терминал 2 на летището в София
14:43 / 14.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.