Мечка се разхожда по улиците на Ловеч, съобщиха очевидци в социалните мрежи.Животното е забелязано на ул. "Стара планина". Гражданин е подал сигнал до полицията около 22:00 часа снощи.С помощта на полицейски патрул мечката е изведена извън пределите на града.