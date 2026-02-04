Мелачки, ножове и различни уреди за мъчение са открити във "фабриката на ужасите" в Свищовско
комисар Костадин Костадинов, началник отдел "Централна Северна България" на ГДБОП и инспектор Камен Николов, сектор "Екология" в отдел "Икономическа полиция" при ДГ "Национална полиция".
На брифинга стана ясно, че
Имената им са Детелин Борисов и Анита Вачкова.
"Мъжът е работил в строителството, жената е била продавачка. Работим повече от половин година по случая. Много е тежко за понасяне като зрител, не мога да го сравня с нищо. И в двата случая основно жените извършват убийствата, а мъжете снимат", допълни прокурор Тотев.
