Министър Иванов: Крайната цел е до края на годината Плевен да остане само на нощен режим на водата
По думите на заместник министър-председателя Атанас Зафиров се работим по две направления за проблема с безводието в Плевен – преодоляване на текущите проблеми и липсата на вода, както и приемането на превантивни мерки за преодоляването на бъдеща криза.
Министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов заяви, че
много усилия се полагат през последните седмици за решаване на проблема с безводието в Плевен. "Вчера имах възможността с мининстър председателя да бъдем на място да водим разговори с институциите и гражданите. Мисля, че беше доста ползотворен разговор. Може би нашите срещи с гражданите със засегнатите населените места ще станат чести", каза той.
Той заяви, че м град Плевен, Борово поле и село Ясен и др. населени места беше възстановено сутрин от 6 до 10 ч, вечер от 18 до 21 ч всеки ден. "На практика времето се увеличи с два часа дневно. Това е в резултат на усилията, които се положиха миналите седмици. Това е стъпка в стабилизиране на ситуацията в Плевен. Крайната цел е в края на годината да остане само нощен режим. Трябва да се търси устойчив водоизточник, който да захранва водопровода, но това е въпрос на дискусия със засегнатите граждани", съобщи Иванов.
От БСП припомниха, че министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов взе участие в българската делегация на 80-та сесия на Общото събрание на ООН. "Стартира се глобална инициатива от страна на Великобритания за грижа на децата. Това е нещо, което за първи път се случва и дава възможност България да се върне към силните държави на ООН. Именно вицепремиерът на Великобритания предложи България да бъде част от тази инициатива. Примерът на страната ни ще бъде разпространен в целия свят", коментираха още от партията.
