Това, което е изпратено е частично. Това каза в кулоарите на Народното събрание депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.
"Ние сме на линия веднага да се запознаем с цялата информация. Току-що идваме от секретно деловодство, поискахме достъп, но все още документите са при председателката на парламента Рая Назарян, което е нормално", допълни Мирчев.
"Нашият натиск доведе до това Прокуратурата да изпрати нещо", каза от своя страна Божидар Божанов. "По стар милиционерски обичай - най-вероятно ще ни предсотавят частична информация", каза още депутатът от ПП-ДБ.
Според Мирчев "цялата ситуация започва да става много неудобна".
"Още първият ден се появява Сарафов, без да знае за какво става въпрос, вече знае, че е "Туин Пийкс" работата, като един истински агент и лошото е, че тази работа започва да става все по-зле. Защото стана ясно, че ДАНС са следили групата през цялото време, а тя групата си е взаимодействата с МВР на официални учения на полигон на МВР. И всичко това не прави впечатление на никой, всички се правят на приятно разсеяни...", каза още Ивайло Мирчев.
Мирчев за "Петрохан": Още на ден 1 се появява Сарафов, вече знае, че е "Туин Пийкс" работата, като един истински агент, и всички са "приятно разсеяни"
Мирчев за "Петрохан": Още на ден 1 се появява Сарафов, вече знае, че е "Туин Пийкс" работата, като един истински агент, и всички са "приятно разсеяни"
Жена стана проститутка, за да дава пари на мъжа си за хазарт
12:56 / 12.02.2026
Д-р Гълъбова след интервюто с майка по случая "Петрохан": Нямаше ...
09:11 / 12.02.2026
