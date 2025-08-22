Сподели close
Имало е друг човек с Никола Бургазлиев в АТВ-то. Това отговори на въпрос на Burgas24.bg адвокатът му Галина Колева.

"Ние сме поискали още от първия ден този човек да бъде разпитан и до ден днешен това не се е случило. През вчерашния ден входирахме нарочно заявление до следователите да направят разпит на свидетеля – очевидец“, заяви тя като уточни, че при него е имало момиче. Burgas24.bg узна, че момичето се казва Виктория.

