ЗАРЕЖДАНЕ...
Митов за убийството в търговския център: София е една от най-сигурните столици в Европа!
© Фокус
Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов на работна среща на министъра и професионалното ръководство на МВР с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София (т.нар. молове), предаде репортер на "Фокус".
“Стана въпрос и за потенциални законодателни промени, с които охранителите да използват по-добре технологиите, с които разполагат", добави Митов.
Министърът заяви, че родителите имат голямата отговорност към децата си и техните действия. “Понякога родители на тинейджъри, които нарушават обществения ред предпочитат да защитят децата си, вместо да им обърнат внимание и да предприемат законодателни мерки".
Митов коментира и предложението за поставянето на металдетекторите:
“Говорихме, самите молове не са убедени, че ще има желания ефект, но разговора продължава, трябва да направим по-дълбоко изследване и дали въобще има ефект от тях. София е една от най-сигурните столици в Европа - това общоизвестен факт".
На въпрос как новите мерки могат да обещаят ефективност, спрямо тези, които се взеха миналата година, Даниел Митов отговори:
"Нямаме често подобен тип инциденти, но това не означава, че не трябва да засилим мерките. Трябва да мислим в посока те да станат по-дългосрочни и да не е необходимо МВР да охранява постоянно търговски обекти. Миналата година мерките бяха по-скоро в паричен аспект. Винаги е имало инциденти и ще има, случват за навсякъде".
Министърът допълни, че очаква инвестиции в техника на търговските центрове за защита и повишаване на качеството на охранителната дейност.
“А МВР ще осигурява методическа помощ на охранителните фирми, така, че да могат по-добре да профилират проблемни лица, които влизат в моловете". Митов заяви, че за момента постът му на вътрешен министър не стои на масата.
Още по темата
/
Венцислав Николов за убития ученик в мол "София": И паник бутон да има, нещо такова трудно може да се предотврати
13:42
Инсп. Цонкова от отдел "Детска престъпност": Убиецът на Краси е бил неглижиран от своите родители
09:15
Майката на убитото в столичен мол момче: Детето 20 минути е лежало на пода в мола, без никой да му помогне
20.10
Свидетел на сбиването в мола в София, при което загина момче: Първоначално никой не реагира, помислихме си, че е шега
20.10
Още от категорията
/
СДВР за намушканото 12-годишно дете: Все още не е ясно дали става въпрос за умишлено нападение или инцидент
16:41
Европрокуратурата за акцията в община Пловдив: Съмнения за измама и злоупотреба с власт, свързани с проект за 1 532 173 евро
20.10
Трагедията в Слънчев бряг с АТВ: Събирането на доказателства за смъртоносния инцидент е приключило
15.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Анонимен
преди 1 ч. и 53 мин.
Само констатаций и празни приказки, трябват много строги наказания не игра на думи
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.