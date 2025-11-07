21-годишен мъж от село Браничево е задържан в полицейския арест за отправена закана за убийство. Около 21 часа снощи мъжът, с нож в ръка, в условията на домашно насилие, заплашил 51-годишната си майка с убийство.Към адреса след получения сигнал е насочен полицейски екип. Мъжът е задържан за срок до 24 часа в РУ- Каолиново. Случаят е докладван в Районна прокуратура- Нови пазар.За извършено престъпление е образувано досъдебно производство.