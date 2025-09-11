Малко след 18:30 часа снощи в РУ- Нови пазар е приет сигнал за възникнало произшествие в село Памукчии. На място било изяснено, че 20-годишен мъж от Шумен, който бил зад волана на лек автомобил Фолксваген "Голф" ударил внезапно излязло на пътното платно 5-годишно дете.Пострадалото момче е откарано от баща си за преглед в шуменската болница, където е установена фрактура на лява тибична кост. Настанено е за лечение, без опасност за живота.Водачът на лекия автомобил е правоспособен, тестван е за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества.Пробите му са отрицателни. Образувано е досъдебно производство.