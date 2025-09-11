ЗАРЕЖДАНЕ...
Млад шофьор помете 5-годишно дете в село край Нови Пазар
Пострадалото момче е откарано от баща си за преглед в шуменската болница, където е установена фрактура на лява тибична кост. Настанено е за лечение, без опасност за живота.
Водачът на лекия автомобил е правоспособен, тестван е за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества.
Пробите му са отрицателни. Образувано е досъдебно производство.
