Снощи около 02:23 ч. на пътя Бургас – Варна, поради движение с несъобразена със състоянието на пътя скорост - снеговалеж, самостоятелно катастрофира, блъскайки се в предпазната мантинела, лек автомобил "БМВ 3“, управляван от 23-годишна жена от Свети Влас.Шофьорката е получила фрактура на дясната китка. Тя е настанена за лечение в болница "Сърце и мозък“.