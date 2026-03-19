Вчера, в рамките на предприети издирвателни действия служители на Четвърто РУ, задържали жена, известна на МВР,  на  29 – годишна възраст, жителка на гр. Бяла.

Установено е, че няколко часа преди това, тя е извършила кражба на хранителни стоки, от бензиностанция в родния й град.

По случая е образувано бързо производство и работата по документирането му продължава под надзора на прокуратурата.