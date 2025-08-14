ЗАРЕЖДАНЕ...
Младеж прати куп хора в болница след меле с електрическо АТВ в Слънчев бряг
По непотвърдена информация,18-годишен младеж е управлявал електрическо АТВ. Загубил е контрол върху него и се е качил върху тротоара. Блъска жена с три деца, а след това последва удар в близък хотел, като по пътя си помита още един човек, който е в болница със счупване.
В лечебно заведение е настанена и първата ударена жена с трите деца, съответно на 5, 6 и 12 години.
Все още се чака официалната информация на полицията.
