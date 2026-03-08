Много жители на "Св. Св. Константин и Елена" останаха разочаровани
©
Потърпевши са абонатите по ул. "17" и ул. "8".
Очаква се водоподаването да бъде възстановено до около 12 часа.
Още от категорията
/
След тежката катастрофа на Владая: 30-годишна жена е с опасност за живота, други трима са ранени
23.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп: Днес Иран ще понесе много силни удари
14:21 / 07.03.2026
Преподавател падна от последния етаж на сградата на Американския ...
15:23 / 05.03.2026
Лавинен бюлетин предупреждава за опасности
10:32 / 02.03.2026
Жалбите в Ямболско срещу скъпия ток: Лишаваме се - по-малко храна...
13:31 / 01.03.2026
За пореден път съдът отложи делото за смъртта на Филип Арсов, уби...
12:32 / 27.02.2026
Засилен полицейски контрол заради очакваното натоварено движение ...
08:25 / 27.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.