Част от "Св. Св. Константин и Елена" е без вода от полунощ, а причината е авария, съобщиха от ВиК-Варна.Потърпевши са абонатите по ул. "17" и ул. "8".Очаква се водоподаването да бъде възстановено до около 12 часа.