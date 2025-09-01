ЗАРЕЖДАНЕ...
Модерна система за улично осветление е внедрена край Варна
По проекта е внедрено цялостно високотехнологично решение за осветление на територията на общината. На мястото на старите лампи са доставени и монтирани нови 2374 броя LED осветители и три автономни осветители, използващи ВЕИ технология. Те са свързани с нови средства за измерване и контрол - 27 табла, които ще бъдат наблюдавани от съвременна дигитална система за контрол на външното улично осветление.
Реализацията на проекта ще доведе до значително подобряване на енергийната ефективност на общината, до намаляване на преките разходи за улично осветление и реализиране на ежегодна икономия за поддръжка и консумативи.
Той е стартирал на 18.08.2023 г. и е продължил до 18.08.2025 г.
