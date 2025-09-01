Община Долни чифлик е модернизирала уличното си осветление, прилагайки високотехнологични решения, стана ясно по време на финална пресконференция по проекта "Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление на община Долни чифлик“. Той е финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 "Нисковъглеродна икономика“. Общата стойност на инвестицията е 1 019 183 лв. Бенефициент е местната администрация, информираха от Областния информационен център.По проекта е внедрено цялостно високотехнологично решение за осветление на територията на общината. На мястото на старите лампи са доставени и монтирани нови 2374 броя LED осветители и три автономни осветители, използващи ВЕИ технология. Те са свързани с нови средства за измерване и контрол - 27 табла, които ще бъдат наблюдавани от съвременна дигитална система за контрол на външното улично осветление.Реализацията на проекта ще доведе до значително подобряване на енергийната ефективност на общината, до намаляване на преките разходи за улично осветление и реализиране на ежегодна икономия за поддръжка и консумативи.Той е стартирал на 18.08.2023 г. и е продължил до 18.08.2025 г.