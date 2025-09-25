Сподели close
Клип с унижения над момиче, заснет от самите участници, се разпространява в социалните мрежи.

На кадрите се вижда как група момичета упражняват насилие над своя съученичка. Детето е удряно и скубано, принудено да коленичи и дори да целува обувките на едно от момичетата.

Разпространението на видеото предизвика буря от възмущение. Стотици потребители в социалните мрежи изразиха възмущението си.