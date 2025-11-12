Сподели close
Момичето, което бе блъснато от трамвай в София, ще остане в детската неврохирургия на университетската болница. Това съобщиха от "Пирогов". 

В детската противошокова зала мултидисциплинарен екип от специалисти е провел множество прегледи и изследвания за уточняване на състоянието му.

"Фокус" припомня, че момичето бе блъснато днес по обяд от трамвай в центъра на София. Инцидентът е станал на ул. "Граф Игнатиев".