По това време на годината с началото на пасажите от хамсия и карагьоз започва и движението на популациите от делфини. В Черно море има три вида делфини - обикновен черноморски делфин, афала и муткур (вид китоподобно). Нормално е по това да се наблюдават отделни смъртни случаи, причинени както от естествени фактори, така и от антропогенни – сблъсъци с лодки и кораби, попадане в рибарски мрежи или други взаимодействия с човешка дейност, обясни специалистът Мариян Цветков от Общинското предприятие "Благоустрояване и комунално стопанство" в Балчик, съобщи БНР.

Според специалисти, последните случаи са нетипично малко за сезона и най-вероятно става дума за естествена смърт. По телата не са открити видими следи от мрежи или сериозни наранявания. Един от делфините е бил малък, а другите – зрели екземпляри от черноморски видове, вероятно починали вследствие на старост или заболяване. При единия е установено нараняване в областта на опашката, което обаче най-вероятно е причинено от силното вълнение и удари в скалите след смъртта, а не от човешка намеса, уточни Цветков.

Един от делфините е открит в района на град Балчик, близо до Втора буна, а друг – на плажа "Моби Дик" между Балчик и Албена.

Общината е задължена при установяване на мъртви делфини или други животни по охраняемите плажове да ги отстранява, обработва и загробва с дезинфекционни препарати. Въпреки че някои плажове не са охраняеми, но се посещават от туристи, екипите реагират и на тези сигнали. През годините са регистрирани случаи и с други животни – кучета, овце, крави и прасета.

Отстраняването на подобни находки е важно както от здравословна, така и от естетическа гледна точка, тъй като наличието на трупове по плажовете създава негативно впечатление за поддръжката и стопанисването на крайбрежните зони от общината.

Ако бъдат намерени такива, може да се сигнализира на дежурните телефони в Общината – 0579 7 25 23 и 0579 710 77.