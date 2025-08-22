ЗАРЕЖДАНЕ...
Мощна буря със силен дъжд и ураганен вятър удари София
Припомняме, че от НИМХ предупредиха, че над Северозападна България, а след това и над Западна и Централна, под влияние на преминаващ през страната студен атмосферен фронт, ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици.
Ще има и градушки.
