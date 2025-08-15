Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
"Вятърът от Стара Загора в посока Бургас по АМ "Тракия" е брутален", казва пътуващ по този маршрут и предупреждава всички мотористи да шофират с повишено внимание. 

"Фокус" припомня, че НИМХ издаде жълт код за силен вятър в няколко области днес, след които попада и Бургас. 

Шофирайте внимателно!