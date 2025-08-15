ЗАРЕЖДАНЕ...
Мотористите да внимават! Страшен вятър на АМ "Тракия"
©
"Фокус" припомня, че НИМХ издаде жълт код за силен вятър в няколко области днес, след които попада и Бургас.
Шофирайте внимателно!
Още от категорията
/
Машинистът на дерайлиралия товарен влак край Пясъчево: 38 години съм в тази професия, но чак такова нещо не ми се беше случвало
15:08
Вторият по големина вятърен парк в България произвежда зелена електроенергия в землището на Казанлък
14.08
Голяма измама в Добрич
12.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.