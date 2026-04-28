С високо съдържание на алкохол в издишания въздух е задържан 61 – годишен жител на Бозвелийско. Той бил проверен вчера, от служители на РУ Провадия, вчера по обяд.

След установеното с дрегер нарушение - 2,99 промила, извършителят е задържан в ареста до 24 часа и срещу него е образувано бързо производство.

Автомобилът на бозвелията е иззет на специализиран паркинг на МВР.