Районният съд във Варна одобри споразумение, по силата на което 47-годишен мъж се призна за виновен по повдигнато спрямо него обвинение в две престъпления - за причиняване на леки телесни повреди в условията на домашно насилие и за отправена закана с убийство към жената, с която живеел на семейни начала.Деянията са осъществени на 8-ми юли миналата година в град Долни чифлик. В резултат на причинено от подсъдимия контактно термично изгаряне чрез допир на запалена цигара до кожата на жената, с която той живеел във фактическо съпружеско съжителство, на пострадалата били нанесени леки телесни повреди, изразяващи се в пет повърхностни изгаряния в областта на мишницата и коляното, обусловили временно разстройство на здравето.Освен това, подсъдимият се заканил с престъпление против нейната личност – убийство, като отправил словесни заплахи срещу нея с изразите: "ще те заколя“, " няма да живееш“, " това е последният ти шанс, ще те убия ...“. Това заканване би могло да възбуди у потърпевшата основателен страх за осъществяването му.Подсъдимият има предходна съдимост. По силата на одобреното в съдебна зала споразумение с признание на вината, за всяко от деянията бяха определени отделни наказания, като 47-годишният мъж следва да изтърпи едно общо най-тежко наказание измежду тях - осем месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим. Той приема да заплати и направените по делото разноски за около 400 евро.Съдебният акт е окончателен.