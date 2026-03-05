Мъж, горил приятелката си с цигара, влиза в затвора
©
Деянията са осъществени на 8-ми юли миналата година в град Долни чифлик. В резултат на причинено от подсъдимия контактно термично изгаряне чрез допир на запалена цигара до кожата на жената, с която той живеел във фактическо съпружеско съжителство, на пострадалата били нанесени леки телесни повреди, изразяващи се в пет повърхностни изгаряния в областта на мишницата и коляното, обусловили временно разстройство на здравето.
Освен това, подсъдимият се заканил с престъпление против нейната личност – убийство, като отправил словесни заплахи срещу нея с изразите: "ще те заколя“, " няма да живееш“, " това е последният ти шанс, ще те убия ...“. Това заканване би могло да възбуди у потърпевшата основателен страх за осъществяването му.
Подсъдимият има предходна съдимост. По силата на одобреното в съдебна зала споразумение с признание на вината, за всяко от деянията бяха определени отделни наказания, като 47-годишният мъж следва да изтърпи едно общо най-тежко наказание измежду тях - осем месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим. Той приема да заплати и направените по делото разноски за около 400 евро.
Съдебният акт е окончателен.
Още от категорията
/
Експерт по пътна безопасност: Извън населените места всеки четвърти е загинал при ПТП на завой
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Лавинен бюлетин предупреждава за опасности
10:32 / 02.03.2026
Жалбите в Ямболско срещу скъпия ток: Лишаваме се - по-малко храна...
13:31 / 01.03.2026
За пореден път съдът отложи делото за смъртта на Филип Арсов, уби...
12:32 / 27.02.2026
Засилен полицейски контрол заради очакваното натоварено движение ...
08:25 / 27.02.2026
Протест и поредно заседание по делото за смъртта на 14-годишния Ф...
08:24 / 27.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.