Мъж и жена са с множество наранявания след катастрофа на пътя Добрич - Бранище вчера вечерта. Това съобщиха заот ОДМВР - Добрич.Двамата са настанени в МБАЛ – Добрич. По случая е образувано досъдебно производство. Заради инцидента се бе образувала колона от коли и движението бе затруднено.