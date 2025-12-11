Мъж и жена са с множество наранявания след катастрофа в Добрич
Двамата са настанени в МБАЛ – Добрич. По случая е образувано досъдебно производство. Заради инцидента се бе образувала колона от коли и движението бе затруднено.
Полиция от 5 града на крак тази нощ край Варна: 100 км е продължила гонката на пиян рецидивист!
18.11
Красимир Вълчев за почивната база "Просвещение" в "Св. св. Константин и Елена": Няма одитори, които да осъществяват финансов контрол
22.11
Появиха се твърдения за натиск и уволнение на полицай от Добрич, ПП-ДБ искат изслушване на Митов
20.11
Става нещо странно с язовир "Цонево"
08:55 / 10.12.2025
Задържаха млад мъж за притежание на наркотици в Шумен
11:10 / 09.12.2025
Последни новини за обстановката в Бургаско
17:50 / 06.12.2025
Ремонти ограничават движението по "Струма". Реорганизацията ще е ...
08:30 / 04.12.2025
Трагедия на релсите! Момче загина, след като беше прегазено от вл...
17:28 / 03.12.2025
Пак ограничения на АМ "Струма" – от утре до студентския празник
17:29 / 03.12.2025
