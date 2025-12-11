Сподели close
Мъж и жена са с множество наранявания след катастрофа на пътя Добрич - Бранище вчера вечерта. Това съобщиха за "Фокус" от ОДМВР - Добрич.

Двамата са настанени в МБАЛ – Добрич. По случая е образувано досъдебно производство. Заради инцидента се бе образувала колона от коли и движението бе  затруднено.