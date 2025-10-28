Мъж от Гроздьово нападна с брадва служител на МВР при опит за овладяване на семеен скандал. Вчера, около 19:25 часа, в полицията е подаден сигнал за домашно насилие в село Гроздьово.На място незабавно е изпратен екип на участък Долни чифлик. По първоначална информация, 49-годишен, жител на населеното място на инцидента е проявил агресивно поведение.При опита на служителите на реда да го овладеят, той е нападнал с брадва униформените. Вследствие на удара, полицаят е пострадал и е с фрактура на дясната ръка.Неконтролируемият мъж е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата.