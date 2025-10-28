ЗАРЕЖДАНЕ...
Мъж нападна полицаи с брадва
©
На място незабавно е изпратен екип на участък Долни чифлик. По първоначална информация, 49-годишен, жител на населеното място на инцидента е проявил агресивно поведение.
При опита на служителите на реда да го овладеят, той е нападнал с брадва униформените. Вследствие на удара, полицаят е пострадал и е с фрактура на дясната ръка.
Неконтролируемият мъж е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата.
Още от категорията
/
Окован във вериги и на подскоци към съдебната зала, Хасърджиев заяви: Не съм докосвал това момче и ще го докажа
12:53
Родители на загинало в катастрофа момиче: Направиха всичко възможно делото да се бави седем години и половина
27.10
Полицията в Ловеч: Най-тежко пострадалият при катастрофата на пътя Орешак - Троян е 17-годишен младеж
27.10
Директорът на училището, в което се пръскаха с лютив спрей: Санкции ще има според степента на виновност
24.10
Тройното убийство в Люляково: Предстои експертиза да докаже психическото здраве на обвиняемия, оръжията още се издирват
23.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бебе с фрактура на черепа е настанено в болница, разследват причи...
15:25 / 27.10.2025
Аварирал тир затруднява движението по АМ "Тракия" към София
14:06 / 27.10.2025
Кола падна от мост: Трима младежи са пострадали
13:01 / 27.10.2025
Полицията в Ловеч: Най-тежко пострадалият при катастрофата на път...
08:29 / 27.10.2025
Разследват тежко криминално престъпление в Ямболско
14:19 / 26.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.