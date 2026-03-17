45-годишен мъж от село Божурово е задържан в полицейския арест във Велики Преслав след като нанесъл удари по сина си с нож.Около 20:45 часа на 16 март между бащата и 22-годишният му син възникнал скандал. В условията на домашно насилие 45-годишният криминално проявен мъж нанесъл удари с нож в дясното рамо, дясното бедро, лява мишница и гърба на сина си. Пострадалият е откаран за преглед в шуменската болница, където е установено, че раните не са живото застрашаващи.Настанен е за лечение в болничното заведение. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Работата по образуваното досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 131 ал. 1 т.5А във вр. с чл. 130 ал. 1 от НК продължава.