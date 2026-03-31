Мъж от Разградско, обвинен в убийство, остава в ареста
Деянието е извършено на 26 март 2026 година, след 22:00 часа. 32-годишният мъж се намирал в дома на 54-годишната жертва в село Острово. Между двамата мъже възникнал скандал. Конфликтът прераснал във физическа саморазправа и И.И. нанесъл няколко удара на опонента си, след което си тръгнал.
Близките на пострадалия подали сигнал на телефон 112 за случилото се и на място са изпратени екипи на полицията и на спешна помощ. До пристигането на медиците, 54-годишният мъж починал. Според съдебно-медицинска експертиза причината за смъртта му е остър кръвоизлив, настъпил след руптура на слезка.
Работата по случая продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Разград. Изясняват се всички детайли и обстоятелства, както и причините за възникване на конфликта.
Определението на Окръжния съд в Разград подлежи на въззивна проверка от Апелативен съд – Варна.
