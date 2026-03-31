Окръжният съд в Разград уважи като основателно искане на Окръжната прокуратура и определи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ за 32-годишен мъж от село Острово, община Завет, привлечен към наказателна отговорност за убийство, извършено в условията на опасен рецидив. И.И. беше обвинен за престъпление по чл. 116, ал.12, във връзка с чл. 115 от НК на 27 март 2026 година, като срокът на задържането му беше удължен с оглед присъствието му в съдебно заседание за определяне на мярка за неотклонение.Деянието е извършено на 26 март 2026 година, след 22:00 часа. 32-годишният мъж се намирал в дома на 54-годишната жертва в село Острово. Между двамата мъже възникнал скандал. Конфликтът прераснал във физическа саморазправа и И.И. нанесъл няколко удара на опонента си, след което си тръгнал.Близките на пострадалия подали сигнал на телефон 112 за случилото се и на място са изпратени екипи на полицията и на спешна помощ. До пристигането на медиците, 54-годишният мъж починал. Според съдебно-медицинска експертиза причината за смъртта му е остър кръвоизлив, настъпил след руптура на слезка.Работата по случая продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Разград. Изясняват се всички детайли и обстоятелства, както и причините за възникване на конфликта.Определението на Окръжния съд в Разград подлежи на въззивна проверка от Апелативен съд – Варна.