Продължава борбата за живота на 48-годишната жена, пострадала тежко при инцидент в Ситово навръх Великден.

Според информацията от полицията мъжът, с когото потърпевшата живеела, я подпалил и след това отнел живота си. Първоначално пострадалата е приета в болницата в Силистра, след това е транспортирана за лечение в Русе, съобщава silistranews.bg.

"Пациентката все още е с опасност за живота“, каза началникът на отделението по анестезиология и интензивно лечение д-р Бланш Ангелова към УМБАЛ "Медика Русе". По думите ѝ пострадалата е с 25% изгаряния втора и трета степен по лицето и по горната част на гръдния кош. Налице е и инхалационна травма, вследствие на вдишване на горещ въздух, която към момента е овладяна и под контрол. За днес е планирана втора хирургична обработка на изгарянията.

Лечението изисква значително количество кръв и биопродукти. До обед днес (15 април) вече 12 души са се отзовали на призива да дарят кръв за пострадалата, която е с кръвна група О положителна.

От УМБАЛ "Медика Русе“ благодарят за съпричастността и призовават всеки, който е здрав, също да се включи. Кръв може да се дари всеки работен ден от 8 ч. до 16 ч. в отделението по трансфузионна хематология.