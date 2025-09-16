ЗАРЕЖДАНЕ...
Мъж се хвърля пред движещи се автомобили на ключов булевард
"Имайте предвид, че както си седи някой на улицата, така може да реши да легне пред колите", написа човек, който публикува и видео във Facebook.
Видеото е заключено, но може да бъде видяноэ в групата "Катастрофи в София".
Към момента под публикацията има над 90 коментара.
Ето част от тях:
"Към 7.10 сутринта нали? Мислех да го ошамаря точно там. Ходеше след хората искаше стотинки за "храна", псуваше и викаше...", пише друг софиянец в коментарите под публикацията.
"Да слезе човекът от колата и да го срита, направо да го смаже от бой!", добавя дама.
"Народът откачи", пише друг мъж.
За щастие, всичко това се разминава без сериозни последици и жертви.
