Хулиганските действия на 31-годишния осъждан ботевградчанин започнали в предобедните часове на 25 септември, съобщиха от ОДМВР-София.
Последвало и неговото задържане в районното управление. Там той се заканил с убийство на п
олицейски служител, като извадил сгъваем нож и няколко пъти отварял и затварял режещата му част.
След приключване на действията по разследването и доклад на събраните материали в прокуратурата рецидивистът е привлечен като обвиняем за извършените от него престъпления и мярката му за задържане е удължена до 72 часа.
