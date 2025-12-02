Мъж в Шуменско напусна, след което бе отвлечен и "върнат" на работа
Предприети са незабавни действия за установяване на извършителите. Криминалисти на районното управление във Велики Преслав влезли в дирите на 57-годишен мъж от Шумен. Малко по-късно е изяснено, че той, в съучастие с двама мъже на 32 и 30 години използвали сила, и след заплахи отвлекли 51-годишен мъж от габровското село Градница.
В хода на проверката станало ясно, че мъжът работил при тях, напуснал, и си намерил работа като овчар в село Златар. Открили го къде работи, и решили да го "върнат" на старото му работно място. В хода на образуваното досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 142 ал.2 т.2 от НК са задържани трима шуменци на 57, 32 и 30 години за срок до 24 часа. Работата по случая продължава под надзор на прокуратурата.
