тежката катастрофа, която стана снощи на изхода на Велико Търново - в района на т. нар. Присовски завои. Това съобщават за ФОКУС от Областна дирекция на МВР - Велико Търново.
Припомняме, че произшествието се случи малко след 19:30 часа вчера. Ударили са се лек автомобил БМВ с плевенска регистрация и товарен автомобил с прикачено полуремарке. По данни на полицията шофьорът на колата - мъж на 24 години от Килифарево е навлязъл в насрещната лента за движение и се е блъснал челно в товарния автомобил. Той загива на място, както и един от пътниците - 22-годишен от същия град. В автомобила е имало още двама мъже. Първият - на 22 години от Килифарево е с разкъсан далак. Той е настанен за лечение в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" с опасност за живота. Вторият е от Велико Търново - на 30 години. Той също е настанен за лечение с фрактури, без опасност за живота.
Полевите проби за алкохо и наркотици на шофьора на камиона са отрицателни. Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.
Мъже на 22 и 24 години са жертвите при тежката катастрофа на Присовските завои
©
Още от категорията
/
Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани преди назначаването ми, не знаех за тях
10:56
Разбраха коя е жената, премазана от коли и камиони на АМ "Тракия", полицаите шокирани от гледката
18.12
Намериха скрити камери в тоалетните на наше училище, записите са отивали в телефона на директора
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
От репортерите на ФОКУС: Истински екшън в София след кражба в маг...
23:10 / 29.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.