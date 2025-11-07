На 10 ноември заради асфалтиране се променя организацията на движение по АМ "Тракия" в област Пловдив
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват правилата за движение и разрешената скорост, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
Министър Цеков в Пловдив: Магистрала "Хемус" се строи от 50 години, трябва още една лента на АМ "Тракия"
19.09
Демерджиев: Във всяко едно от нивата на настилката на АМ "Тракия" има вложени некачествени материали
05.11
Вучич отговори на Радев за опасността от доктрината "Сръбски свят": Българският президент трябва да оправдае бъдещия военен съюз
04.11
Нови промени в движението по АМ "Тракия"
08:58 / 06.11.2025
Утре промени в движението в 2-километров участък на АМ "Тракия"
15:27 / 05.11.2025
Пуснаха под парична гаранция мъжа, причинил верижна катастрофа на...
14:11 / 05.11.2025
