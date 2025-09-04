ЗАРЕЖДАНЕ...
Набират средства за контейнери за хората без покрив след големия пожар в Белослав
Припомняме, че на 2 септември страшен огнен ад се отвори в ромската махала. Изгоряха къщи, хора останаха на улицата и бяха приютени от техни близки.
Съпричастност към тях прояви Международна Фондация Свобода и Достойнство. Първоначално 100 доброволци на организацията се притекоха на помощ, които работят на терен.
Открита е и банкова сметка, чрез която се събират средства, освен за закупуването на контейнерите, а и за снабдяване със строителни материали за къщите, които могат да бъдат ремонтирани.
Ето какво пишат от Международна Фондация Свобода и Достойнство:
Уважаеми приятели и съмишленици,
С радост Ви информираме, че вече можете да подкрепите дейността на нашата фондация чрез дарения по официалната ни банкова сметка. Това дарение се събира в помощ на семействата пострадали от пожара в град Белослав!!!
Банка: Банка ДСК – АД
Име на клиент: МЕЖДУНАРОДНА Ф-ЦИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО
IBAN: BG41STSA93000032043108
BIC: STSABGSF
Валута: BG Лев
Вашата подкрепа е безценна за всички пострадали от пожара а нашата мисия е да сме до тях!
Заедно можем повече!
Включи се и ти
