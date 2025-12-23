4246,68 лв. от монети събраха гражданите на Добрич само за седмица в рамките на кампанията "Капачки за благотворителност – МБАЛ Добрич“. Целта е със средствата да бъде закупен неонатален респиратор за лечебното заведение. Това съобщиха организаторите на кампанията.Представител на сдружението е прекарал целия ден в банката, за да бъдат обменени събраните стотинки, дарени от гражданите на град Добрич.Към каузата са се присъединили деца със своите касички, ученици, учители и родители от училищата в Добрич, фирми, клубове по народни танци и много други."Тази седмица доказахме, че когато сме сплотени, когато всеки даде по малко – заедно можем да направим много. Вече сме изключително близо до крайната сума, необходима за закупуването на съвременен неонатален респиратор, и призоваваме всеки, който все още не се е включил, да го направи, като предаде своите монети, за да бъдат използвани за тази прекрасна и животоспасяваща кауза", кочентират организаторите.И допълват: "От сърце благодарим на всеки един от вас, който отдели време, монета и частица доброта – защото зад всяка стотинка стои вяра, надежда и желание да подарим шанс за живот на най-малките".