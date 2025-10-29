За последните две години през базите на Албена са преминали повече от 50 000 германски и 30 000 румънски туристи.Това е следствие на нови продукти, с цел връщане на доверието на немскоговорящия турист към родното Черноморие, подчертаха от акционерното дружество. От там допълниха, че издигането на клиента в култ е основен фактор за изпреварващия растеж в Албена.Ръководният екип на организацията и експертният състав непрекъснато инвестира в обучение и трупане на нови знания, за да бъде на гребена на професионализма. Да създаде нови продукти към германския пазар и да върне доверието на немския турист са част от предизвикателствата към бъдещите проекти на дружеството.Маргита Тодорова, зам.-председател на съвета на директорите, директор маркетинг и продажби ще бъде панелист в програмата на 18-ти Черноморски туристически форум във Варна, където Албена ежегодно участва със свой щанд.Оптимални ценови решения и конкурентни пакети, стратегически канали за разпространение и ключови партньорства,както и методиката за успешните послания към германската аудитория, са част от темите на международния туристически пазар към който Албена се стреми.Усилията към румънския пазар и отличителните черти на българския туристически продукт за северната ни съседка, са част от дискусиите на панела, в който участва Красимира Стоянова – директор на "Албена тур“ ЕАД и мениджъри от комплекса. Те ще дебатират достъпните ценови модели за региона и успешните маркетингови и рекламни кампании.