Над 60 дежурни екипа на EVN Юг са в готовност да реагират по време на празниците
Като част от текущата подготовка за работа през зимата, дружеството е доставило по места техника, инструменти и материали с оглед осигуряване на авариен резерв. В това число влиза и доставка на специализирана механизация – високопроходими автомобили, автовишки, моторни шейни, както и АTV и UTV за труднодостъпните райони. Дежурните екипи поддържат връзка с денонощно функциониращия Диспечерски център за управление на електроразпределителната мрежа.
