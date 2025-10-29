ЗАРЕЖДАНЕ...
Над половин милион лева за община във Варненско
©
С тези средства ще бъде осигурен електромобил със зарядна станция и ще бъдат инсталирани фотоволтаични системи с батерии в сградите на всички наши социални услуги: Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, Защитено жилище, Преходно жилище – с. Бързица.
Тези услуги се грижат ежедневно за най-уязвимите наши съграждани. Новото оборудване ще направи грижата по-ефективна, по-екологична и по-икономична.
Допуснато е предварително изпълнение, за да започнем работа без забавяне и да постигнем реални резултати възможно по-скоро.
Продължаваме да инвестираме в зелена енергия, модерни технологии и човечност – защото това е пътят напред за една грижовна и устойчива Провадия, категоричен е кметът на Провадия.
Още от категорията
/
Кметът на район "Изгрев": Започва незабавна проверка на дейността на "Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт"
26.10
Директорът на РДНСК-Бургас не каза резултата от проверката по единствения сигнал за строителството на "Елените"
08.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ремонтът на тази отсечка от АМ "Хемус" приключва 3 дни по-рано от...
19:09 / 28.10.2025
Окован във вериги и на подскоци към съдебната зала, Хасърджиев за...
12:53 / 28.10.2025
Временни ограничения в движението по "Хемус" днес
07:38 / 28.10.2025
Бебе с фрактура на черепа е настанено в болница, разследват причи...
15:25 / 27.10.2025
Аварирал тир затруднява движението по АМ "Тракия" към София
14:06 / 27.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.