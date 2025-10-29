Община Провадия получи 506 594 лв. по Националния план за възстановяване и устойчивост. Средствата са по проекта "Слънчева енергия и чист транспорт – новата посока на социалните услуги в Община Провадия“, информира кметът на общината Димо Димов.С тези средства ще бъде осигурен електромобил със зарядна станция и ще бъдат инсталирани фотоволтаични системи с батерии в сградите на всички наши социални услуги: Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, Защитено жилище, Преходно жилище – с. Бързица.Тези услуги се грижат ежедневно за най-уязвимите наши съграждани. Новото оборудване ще направи грижата по-ефективна, по-екологична и по-икономична.Допуснато е предварително изпълнение, за да започнем работа без забавяне и да постигнем реални резултати възможно по-скоро.Продължаваме да инвестираме в зелена енергия, модерни технологии и човечност – защото това е пътят напред за една грижовна и устойчива Провадия, категоричен е кметът на Провадия.