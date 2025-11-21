Най-южната община в област Варна приключи проект за над половин милион лева
Главната цел е повишаване на енергийната ефективност на системата за улично осветление чрез модернизация, подмяна на остарелите осветителни тела и внедряване на съвременни енергоспестяващи технологии. Това включва значително намаляване на разходите за електроенергия, подобряване качеството на светлинната среда и осигуряване на по-безопасни условия за движение.
В рамките на проекта бяха изпълнени следните ключови дейности:
• Подмяна на съществуващите осветителни тела: Демонтирани бяха старите, енергийно неефективни тела и на тяхно място бяха монтирани нови LED осветителни тела, които осигуряват по-висока светлинна ефективност, по-голяма надеждност и по-нисък разход на електроенергия.
• Изграждане на съоръжение за производство и съхранение на енергия от ВЕИ: Поставено е съоръжение за производство и акумулиране на електрическа енергия от възобновяеми източници, което подпомага захранването на уличното осветление и намалява разходите за външно електроснабдяване.
• Внедряване на система за автоматизация и мониторинг: Инсталирана е съвременна система за управление на уличното осветление, позволяваща дистанционен контрол, следене на енергопотреблението и оптимизиране на режима на работа. Това подобрява ефективността, гарантира бърза реакция при възникнали повреди и осигурява по-добра поддръжка на мрежата.
С реализирането на проекта се постигат следните резултати за общината и жителите:
- Повишено качество на осветеността - По-ярката и равномерна светлина подобрява видимостта и условията за движение в тъмната част на денонощието.
- Намалени разходи за електроенергия - LED осветителните тела и собственото производство на енергия водят до значително намаляване на годишното потребление на електроенергия.
- По-ниски разходи за поддръжка - Новата система изисква по-рядка подмяна и по-малко ресурс за поддръжка, което намалява текущите разходи на общината.
- Екологични ползи - Проектът допринася за намаляване на вредните емисии и опазване на околната среда, в съответствие с европейските приоритети за зелена и устойчива енергия.
- Повишена обществена безопасност - Подобрена е сигурността на пешеходци, велосипедисти и шофьори. Осветените улици създават по-комфортна и защитена среда за жителите и гостите на общината.
- Модерна, интелигентна инфраструктура - Автоматизацията позволява ефективно управление, навременно откриване на проблеми и гъвкаво адаптиране на режимите на осветяване.
Общият бюджет на проекта възлиза на 555 915 лева.
