Наказват административно ватмана на дерайлиралия трамвай
Това каза по време на брифинг Милен Миньов, началник на отдел "Технически и качествен контрол“ по повод инцидента, при който трамвай дерайлира и се блъсна в подлез и паркирани автомобили в София.
"Има над 20 г. опит ватманът в столичния градски транспорт. Вратата е била затворена – неговата и на самия трамвай. Сложил е джойстика на позиция "спиране“. Не съм виждал камерите, предадохме ги на полицията. Трамваят е бил по редовна линия, излиза преди 4 ч. сутринта и докато се включи на линия, ватманът слиза да си купи кафе“, посочва още той пред bTV.
"Ще се проведе разследване и ще видим кой ще понесе отговорност. Ще се вземат административни мерки и на ватмана ще бъде наложено административно наказание – или предупреждение за уволнение, или уволнение. Преди излизане от депо всички ватмани се проверяват за алкохол. Мотрисите преминават ежедневен преглед технически. Най-вероятно става въпрос за човешка грешка. Тези трамваи нямат записващи устройства на скоростта и няма как да установим с каква скорост се е движел", каза Минев.
По думите му това е първият подобен случай.
Спирането между спирките без уважителна причина е забранено.
