Намериха жив и здрав издирвания Димитър Енев Димитров от Девня, съобщават граждани в социалните мрежи.
Припомняме, че 29-годишният мъж беше в неизвестност в продължение на няколко дни. Полицията беше включена в издирването, но близките разчитаха изключително много и на доброволци.
Младият мъж страда от параноидна шизофрения.
Митко е бил открит от своя брат в съседна къща.
