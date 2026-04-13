Намериха жив и здрав издирвания Димитър Енев Димитров от Девня, съобщават граждани в социалните мрежи.

Припомняме, че 29-годишният мъж беше в неизвестност в продължение на няколко дни. Полицията беше включена в издирването, но близките разчитаха изключително много и на доброволци.

Младият мъж страда от параноидна шизофрения.

Митко е бил открит от своя брат в съседна къща.