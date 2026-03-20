Предмети с белези на културно-исторически ценности са иззети в хода на спецоперация. При специализирана полицейска операция на служители на Главна дирекция "Национална полиция", сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при ОДМВР - Шумен и РУ – Нови Пазар са извършили претърсване и изземване вчера сутринта в имот в Нови пазар.В къщата, обитавана от 39-годишен мъж са намерени и иззети предмети от праисторическата и античната епоха и металдетектор. Мъжът е задържан с полицейска заповед до 24 часа.Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължават под надзора на Окръжна прокуратура - Шумен.