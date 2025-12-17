Намериха скрити камери в тоалетните на наше училище, записите са отивали в телефона на директора
"С помощта на колегите от "Киберсигурност" извършихме проверка и установихме, че от тези камери с изградени специални трасета същият сигнал от камерите стига до кабинета на директора. Тези записи са гледани само и единствено от директора. Нещо повече от компютъра, който той държи в кабинета си има приложение, което прехвърля тези записи в мобилния му телефон, който се явява личен", каза началникът на СДВР Любомир Николов.
"Незабавно пристъпихме към процесуално-следствени действия. Всички носители на информация са иззети. Проверен е и апартаментът на директора. Там са открити 11 флашки и още техника. Камерите са общо 11 и са поставени от 1-ви до 11-и етаж на училището. Има камери, поставени точно над писоарите", обясни той.
Директорът е показвал заснети материали от тоалетните на класен ръководител с цел да покаже противоправно поведение на учениците.
Намерена е фактура, че камерите са закупени през месец октомври.
Обвиняемият е задържан за 72 часа. Към момента е в 1 районно, предстои да отиде в следствения арест. Работи се по всички версии - дали са били за сигурност и търсене на непристойно поведение от учениците или за порнография. Възможно е директорът да е имал и съучастник при поставянето на камерите.
/
Локомотив Пловдивския Любимец
преди 48 мин.
Баси Извратения народ,пратете го сега в затвора там ще му обадят без камери...Получовеци
