Намушкаха младеж пред заведение в София
По неофициално информация инцидентът е станал пред заведение в столичния квартал тази събота след 22 ч. Пострадалият е бил откаран и настанен в Окръжна болница в София с опасност за живота.
Към момента се издирват извършителите.
