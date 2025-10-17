ЗАРЕЖДАНЕ...
Нападение над полицаи: 20-годишен счупи крака на катаджия при проверка
©
Полицейските служители се насочили се към централната част на селото, откъдето чули силна музика. Забелязали мъж, който се придвижвал с каруца, в която имало устройство и звучала силна музика. Последвали го, подали му звуков и светлинен сигнал, за да преустанови движението си. Успели да го спрат малко по-късно в селото. Отказал да представи документ за самоличност, държал се грубо и арогантно. Нанесъл удар с юмрук на единия полицай, продължил да се държи непристойно и да оказва съпротива.
При опит да бъде задържан избутал полицейските служители, напуснал мястото на проверката. На по-късен етап извършителят е установен. Криминално проявеният 20-годишен местен жител е задържан за срок до 24 часа в полицейския арест в Каолиново. Извършен е медицински преглед на единия от служителите, установена е фрактура на глезена. За извършено престъпление по чл. 131 ал. 2 от НК е образувано досъдебно производство.
Случаят е докладван на компетентната прокуратура. Работата продължава под надзора ѝ.
Още от категорията
/
Трагедията в Слънчев бряг с АТВ: Събирането на доказателства за смъртоносния инцидент е приключило
15.10
Министър Иванов: Крайната цел е до края на годината Плевен да остане само на нощен режим на водата
30.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Дете е с тежки изгаряния и опасност за живота след токов удар
11:29 / 16.10.2025
Царево пред нова заплаха: Кметът предупреди "Ще бъде задействан B...
19:48 / 15.10.2025
ВиК за водния режим: Общините със засегнато население вече са дво...
13:33 / 15.10.2025
Прокурор: Оръжието, с което е простреляно детето в Ямбол, е в сво...
08:25 / 15.10.2025
Полицията в Добрич откри издирвано 15-годишно момиче
21:15 / 14.10.2025
Ужас: Млад мъж се самоуби пред очите на курсисти
17:15 / 14.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.