20-годишен от Никола Козлево е задържан в полицейския арест в Каолиново за нарушаване на обществения ред, осуетяване на полицейска проверка и нанесена телесна повреда на полицейски служител. Малко преди 23 часа на 15 октомври екип на РУ- Калиново патрулирал в Никола Козлево.Полицейските служители се насочили се към централната част на селото, откъдето чули силна музика. Забелязали мъж, който се придвижвал с каруца, в която имало устройство и звучала силна музика. Последвали го, подали му звуков и светлинен сигнал, за да преустанови движението си. Успели да го спрат малко по-късно в селото. Отказал да представи документ за самоличност, държал се грубо и арогантно. Нанесъл удар с юмрук на единия полицай, продължил да се държи непристойно и да оказва съпротива.При опит да бъде задържан избутал полицейските служители, напуснал мястото на проверката. На по-късен етап извършителят е установен. Криминално проявеният 20-годишен местен жител е задържан за срок до 24 часа в полицейския арест в Каолиново. Извършен е медицински преглед на единия от служителите, установена е фрактура на глезена. За извършено престъпление по чл. 131 ал. 2 от НК е образувано досъдебно производство.Случаят е докладван на компетентната прокуратура. Работата продължава под надзора ѝ.