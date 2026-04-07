Около 13 часа вчера служители на участъка в Хитрино спрели за проверка в село Добри Войниково водач на лек автомобил Опел "Корса". Управлявал го 39-годишне мъж от сели Черна. В хода на проверката е изяснено, че водачът е неправоспособен, автомобилът без номера и нерегистриран по надлежния ред. За извършено престъпление по чл. 345 ал. 2 от НК е образувано бързо производство.

47-годишен е установен да управлява лек автомобил в срок на наложено наказание по административен ред за шофиране без книжка. Проверката, от екип на охранителна полиция е извършена около 21:40 часа на 5 април на паркинг на бул." Симеон Велики" в Шумен. В хода ѝ станало ясно, че водачът 47-годишен от село Кочово не притежава свидетелство за управление, и шофира в срок на наложено наказание за същото. За извършено престъпление по чл. 343 В ал. 2 от НК е образувано бързо производство.