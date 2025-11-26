Населени места по Черноморието са застрашени от наводнение
Какво показват огледите на водните обекти?
Инж. Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция “Черноморски район" – Варна: "Още от събитията през миналия месец в Елените и Царево, по разпореждане на министъра на околната среда и водите, служители на Басейнова дирекция и Регионалните инспекции по околна среда и водите в Бургас и във Варна, започнахме проверки на водни обекти по Южното и по Северното Черноморие в страната.
Като целта беше да се установи нерегламентирано ползване на водните обекти, засипване или затрупването им с отпадъци, евентуално строителство в тях или непосредствено до водните обекти. Резултатите от тези проверки показаха, че почти в една трета от проверените участъци се натъкваме на различни несъответствия и нарушения на Закона за водите, съставени са съответните документи и са препратени на компетентните органи за следващите мерки. Трябва първо да разберем, че ще зачестяват тези екстремни проявления в природата. В последно време сме свидетели на локални поройни извалявания, които създават щети, в конкретния случай дори имаме човешки жертви. Трябва да разберем, че наводненията са се случвали в миналото, случват се сега и вероятно ще се случват и в бъдеще. Но това, което предприемаме е да оценим този риск, да го изследваме във възможно най-много участъци и да заложим съответните мерки за намаляване на щетите."
