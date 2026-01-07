4-годишният Иван от Осмар дарява всичките си пари на семейство от селото, изпаднало в затруднение.С благородния си жест той доказва, че за доброто няма възраст.4-годишният Иван и Росен от преславското село Осмар се срещат дни след като детето дарява всичките пари от касичката си на мъжа, чиято семейна къща изгаря при пожар - малко преди Коледа.Постъпката на малкия Иван оставя без думи мъжа, изпаднал в нужда."Този нашият приятел е голям приятел. Така се научават децата на помощ и човещина. Важното е човещината. Да продължава в същия дух, човещината е напред", казва пред bTV Росен Йорданов през сълзи.Желанието на момчето да дари парите си изненадва дори и родителите му."Можеш да останеш без думи, то на такава възраст да вземе такава инициатива. Той сам изяви желание и каза, че иска да се даде всичките спестени парички, за да може бат Росен да си оправи къщата", споделя Антон Иванов."Стараем се да го научим да е добър към всеки един, да помага още отсега", казва майката на детето Йорданка.На днешния си имен ден малкия Иван казва, че е щастлив, че е помогнал за възстановяването на изгорялата къща.В Осмар започва и кампания за набиране на дарения за възстановяване на къщата на Росен, а малкия Иван и семейството му казват, че пак са готови да помагат.