Навръх Ивановден: 4-годишно момче от Шуменско с много благородна инициатива
© bTV
С благородния си жест той доказва, че за доброто няма възраст.
4-годишният Иван и Росен от преславското село Осмар се срещат дни след като детето дарява всичките пари от касичката си на мъжа, чиято семейна къща изгаря при пожар - малко преди Коледа.
Постъпката на малкия Иван оставя без думи мъжа, изпаднал в нужда.
"Този нашият приятел е голям приятел. Така се научават децата на помощ и човещина. Важното е човещината. Да продължава в същия дух, човещината е напред", казва пред bTV Росен Йорданов през сълзи.
Желанието на момчето да дари парите си изненадва дори и родителите му.
"Можеш да останеш без думи, то на такава възраст да вземе такава инициатива. Той сам изяви желание и каза, че иска да се даде всичките спестени парички, за да може бат Росен да си оправи къщата", споделя Антон Иванов.
"Стараем се да го научим да е добър към всеки един, да помага още отсега", казва майката на детето Йорданка.
На днешния си имен ден малкия Иван казва, че е щастлив, че е помогнал за възстановяването на изгорялата къща.
В Осмар започва и кампания за набиране на дарения за възстановяване на къщата на Росен, а малкия Иван и семейството му казват, че пак са готови да помагат.
Още от категорията
/
След тежката катастрофа на Владая: 30-годишна жена е с опасност за живота, други трима са ранени
23.12
2-месечно бебе, с 1 млн. левкоцити в кръвта, беше спасено от докторите на две столични болници
27.11
Граждани се надигат на протест срещу разширяването и покачването на цените в синя и зелена зона в София
17.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Проверяват сигнали за по-скъп ученически обяд в страната
15:32 / 06.01.2026
Собственик на селски магазин: Стресът е голям. Казвам на хората д...
09:48 / 05.01.2026
Автомобилно меле: Един е загинал, а четирима са в болница
09:34 / 05.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.