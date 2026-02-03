Не пуснаха от ареста мъж за кражба на овце за 7000 евро
Кражбата е извършена рано сутринта на 26 януари 2026 година от стопанска постройка, намираща се в землището на село Бистра. Задържаният заедно с 18-годишния му съучастник (също привлечен към наказателна отговорност) разпокрили част от покрива на постройката и извършили кражба на 20 броя овце от породата "Ил дьо Франс“ с приблизителна стойност от 7000 евро. Натоварили ги в камиона и ги закарали в град Попово, където ги продали.
След постъпил сигнал за посегателството, незабавно по случая е започнато разследване. Установени са и са задържани извършителите на кражбата, намерени са и част от откраднатите животни.
След като разгледа мотивите на прокуратурата за искане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо единия от обвиняемите, съдът определи, че те са основателни и определи "задържане под стража“ за Д.М. Определението подлежи на въззивен контрол пред Окръжен съд – Търговище.
