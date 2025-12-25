Необичайна колекция: Над 100 фигури на Дядо Коледа
© NOVA
От всеки ъгъл, зад всяка папка и от всяка сметка наднича Добрия старец с дългата брада и благата усмивка. Колекцията от фигури на Борислав е внушителна.
"Всичко започна преди 15 години близо, като бяхме на Македония. От там купих първата фогура на Дядо Коледа. И така започна колекцията. Купувам статуетки навсякъде, където отивам. Има фигурки от България, Македония, Гърция, от Франция, Швеция. Вече ги снимаме, защото не мога да запомня дали ги имаме или не, но всичките - около 110 вече - няма нито един повтарящ се", твърди пред NOVA Борислав Алексиев, собственик на счетоводна къща.
Фигурките носят неповторимо усещане за коледен дух. "Не само за нас, но и за всички, които идват във фирната. По принцип нашата професия е доста суховата - работим само с документи. Но статуетките ни създават малко разнообразие", твърди Борислав.
Още по темата
/
Папа Лъв XIV призовава за доброта към непознатите и бедните в първата си литургия за Рождество Христово
08:51
Патриарх Даниил: Това е ден, в който ние особено щедро отваряме нашите сърца за нуждите и болката на другите
24.12
Молитва за Бъдни вечер
24.12
Българи: Ще празнуваме по-скромно - без скъпи подаръци, вкъщи и само с най-необходимото на трапезата
24.12
Етнолог за обредния хляб на Бъдни вечер: В наши дни може да го декорирате със символи, характерни за вашата професия
24.12
Нутриционист: Първо хапнете и след това вече пийте алкохол. Така ще бъде много по-добре за вашето тяло
24.12
Здравка Евтимова: Надеждата представлява едно необятно пространство, което никога не може да бъде пренатоварено
24.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Варненска местност остана без вода за кратко
11:10 / 24.12.2025
След тежката катастрофа на Владая: 30-годишна жена е с опасност з...
18:52 / 23.12.2025
НКЖИ ще добива варовици от находище "Карлуково"
15:45 / 23.12.2025
66 дежурни екипа гарантират електрозахранването в Североизточна Б...
16:04 / 23.12.2025
Над 4 хил. лева от монети събраха граждани за неонатален респират...
11:26 / 23.12.2025
КТ "Подкрепа" предупреди: Общините ще останат без възможности за ...
10:50 / 23.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.