Неучебен ден на 8 януари в община Крумовград
© Meteo Balkans
Причината за това са продължаващите обилни валежи, които са нанесли значителни щети върху пътната и водоснабдителната инфраструктура.
ФОКУС припомня, че на територията на община Крумовград е обявено частично бедствено положение. То е в сила от днес - 7 януари до 14 януари 2026 г.
От НИМХ предупредиха, че за утре също е обявен червен код за обилни валежи както за община Крумовград, така и за Кирково.
А от Басейнова дирекция – Пловдив съобщиха, че е създадена организация за защита на населението във връзка с получените в Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“ – Пловдив сигнали за преливане на реки в района на Крумовград и Община Кирково, както и за преливането на язовир Тихомир, Община Джебел.
Още по темата
Още от категорията
/
КТ "Подкрепа" предупреди: Общините ще останат без възможности за инвестиции за дълъг период от време
23.12
Красимир Вълчев за почивната база "Просвещение" в "Св. св. Константин и Елена": Няма одитори, които да осъществяват финансов контрол
22.11
Появиха се твърдения за натиск и уволнение на полицай от Добрич, ПП-ДБ искат изслушване на Митов
20.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Проверяват сигнали за по-скъп ученически обяд в страната
15:32 / 06.01.2026
Собственик на селски магазин: Стресът е голям. Казвам на хората д...
09:48 / 05.01.2026
Автомобилно меле: Един е загинал, а четирима са в болница
09:34 / 05.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.